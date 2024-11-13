Боєприпасів багато не буває: У ракетних військах прокоментували ситуацію на фронті

Заступник командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ Сергій Мусієнко розповів, яка зараз ситуація з боєприпасами різних типів.

«У нас кажуть так: боєприпасів багато не буває. Це значна кількість – стільки нам жодного разу не надавали. Ми отримуємо вдвічі менше артилерійських боєприпасів через різні фактори. Ми бачимо ситуацію на певних ділянках фронту в умовах дефіциту певної номенклатури артилерійських боєприпасів. Зараз витісняється радянський калібр – 152-мм», - розповів Сергій Мусієнко.

Але у світі ще є виробництво цих боєприпасів і досить сучасні артилерійські системи, які зараз експлуатуються у ЗСУ, до яких є постачання 152-мм снаряди. Зокрема, чеські САУ DANA-M2 і радянська гаубиця Мста-Б, сказав він.

Війна розпочиналася з гарматами калібру 152-мм і 122-мм. Але із середини 2022 року почали з’являтися 155-мм та 105-мм гаубиці, які передавали партнери, зазначив заступник командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ.

Серед них – 155-мм гаубиці М777А2, які ЗСУ вперше почали використовувати на Ізюмському напрямку – це був 67 окремий гарматний дивізіон 406 окремої артилерійської бригади.

Надалі вже під час контрнаступальних дій на Харківському напрямку було декілька підрозділів, озброєних 155-мм гарматами.

«Співвідношення 152-мм і 155-мм становить 1 до 10 відповідно. Разом із “натівським” калібром є 105-мм гармати, які себе добре зарекомендували. У перспективі 155-мм калібр замінить 152-мм гармати, але ми швидко не можемо це зробити», – розповів Сергій Мусієнко.

На уточнювальне запитання про те, чи дійсно 155-мм калібр найбільше використовують Сили оборони України, він відповів стверджувально. Далі 122-мм, наступний – 105-мм, а потім – 152-мм.

За його словами, 1:2 – це базова цифра. У певні періоди проведення операцій цей розрив доходив майже до 1:6 – 1:7 на користь російських військ, пояснив Сергій Мусієнко.

За його словами, якщо ЗСУ використовували умовно 300-350 тис., то окупанти – до 2 млн на місяць усіх калібрів на різних ділянках фронту. Особливо це стало відчутним у 2023 році під час Бахмутської операції росіян, наголосив він.