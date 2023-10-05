Експерти розповіли, чи зможе рф атакувати інші країни

Чи є наразі передумови до замороження конфлікту, які можуть бути нові цілі росії та що робити, аби таких ризиків не виникло – розповіли військові експерти.

Чи є наразі передумови до замороження війни

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко ексклюзивно Фактам ICTV сказав, що поки не бачить, щоб сценарій рухався до замороження бойових дій.

«Я такого сценарію не бачу щонайменше найближчим часом та наступного року. Вочевидь, що росія задекларувала наміри продовжувати бойові дії, ми, відповідно, будемо захищатися, протистояти агресії, плюс питання стоїть у продовженні звільнення наших територій», – говорить він.

Які країни рф може атакувати у 2028 році

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що це можуть бути Балтійські країни.

«Може, вони захочуть пробити черговий коридор суходолом до Кенігсберга (Калінінграда, як вони його називають) і, може, міст побудують. Тут є певна загроза і напрямок, куди вони прагнутимуть рухатися», – сказав в ефірі Єдиних новин Гетьман.

Він зауважив, що у разі паузи у війні росія зможе почати розбудову новітніх заводів з виробництва важкої техніки та ракет.

«Паузу давати не можна. Сьогодні вони атакують нашу країну, атакують ракетами, бомбами, тому нам потрібно посилювати засоби ППО», – зазначив Гетьман.

Зі свого боку Мусієнко зауважив, що це відомий факт, що росія може загрожувати країнам Балтії.

«В принципі наші партнери з НАТО про це проінформовані, тому вони постійно укріплюють цей фланг. Більше того, цього року росія готувала гібридні, агресивні операції з допомогою російських терористів вагнерівців проти Польщі з території білорусі. Але завдяки розголосу та тому, що їх плани були прочитані, зокрема і в наших ЗМІ обговорювалися такі можливості, ці операції були зірвані», – додав Мусієнко.

Що робити, аби рф не атакувала інші країни

Насправді країни Балтії та Польща на тлі російської агресії проти України вже дуже багато зробили, щоб мінімізувати будь-які шкідливі наслідки для себе у разі виникнення з боку рф загрози нападу.

«НАТО також не стоїть на місці, вони зміцнюють східний фланг. Ну, і дві нові країни приєднуються, Фінляндія і Швеція у Балтійському морі, які ускладнюють плани рф щодо вторгнення в ці країни. Крім того, Польша задекларувала наміри створити потужну сухопутну армію», – говорить Мусієнко.

На його думку, до 2028 року і Україна, і країни Балтії, і Польша сформують потужний щит, який не дозволить агресії рф розповсюдитися далі.

«А якщо ми ще й вступимо до НАТО або об’єднаємося та будемо співпрацювати навіть без НАТО з країнами Балтії, Польщі, Румунії, Словаччини, то, я думаю, що у росії не буде шансів реалізувати задумане», – говорить експерт.

Зменшити можливості України у війні, на думку Мусієнко, можуть лише обмеження від Заходу у наданні оборонної допомоги.

«Оце те, що може вплинути на перебіг бойових дій, якщо таке зменшення допомоги буде. Тому давайте дамо Україні таку підтримку, яка фактично унеможливить прояви агресії у майбутньому. Але якщо позиція Заходу в тому, що вони і так роблять зараз багато для зміцнення свого східного фронту, вони мають надати допомогу і Україні, щоб ми у майбутньому, до 2028 року, як каже президент, стали частиною НАТО. І тоді питання будуть зняті, тому що росія не буде атакувати НАТО», – вважає експерт.

Якщо ж говорити категоріями 2028 року, то експерт сподівається, що сектор оборони зміцниться настільки за допомогою наших партнерів, що росія після України ні на кого не буде в силах нападати.