Експерт: Є імовірність того, що війна в Україні закінчиться 2025 році, але не відомо як саме вона завершиться

Про це в коментарі РБК-Україна сказав військовий експерт Олексій Гетьман.

З відповідною заявою про можливість завершити війну не пізніше 2025 року український лідер виступив під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа" у Хорватії.

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо шанс просунути ситуацію у бік миру та міцної стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір. Вибір для рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року", - сказав Зеленський.

Як зауважив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, точно говорити про те, що саме мав на увазі президент під можливістю закінчення війни у 2025-му з огляду на ситуацію на полі бою сказати важко. Оскільки глава держави володіє інформацією, яку отримує зокрема на Ставці верховного головнокомандувача. Тому можна лише покладатися на ці слова.

"Я думаю, що малося на увазі виснаження військ рф, їх невдалі наступальні дії, попри те, що вони захопили декілька наших міст. Але зважаючи на ті втрати, які вони понесли і які планували, то їх наступ за великим рахунком не вдався. Точніше він вдався дуже частково", - вважає Гетьман.

До того ж, на думку експерта, розмови між політичним керівництвом України й країн НАТО про те, що цілком можливо наші Сили оборони отримають додаткові засоби ураження, засоби захисту, швидше за, все дали можливість президенту говорити такі слова.

"Але ж ми розуміємо, що слова базувалися на дуже серйозній інформації, якою володіє військово-політичне керівництво України. Ми можемо тільки припускати про що саме там йдеться", - наголосив Гетьман.

Він звернув увагу на численні прогнози, починаючи від просто аналітичних думок різних фахівців, в тому числі закордонних, до представників різноманітних розвідок, що нібито дійсно є імовірність того, що війна закінчиться 2025 році. Але експерт наголошує - не відомо як саме вона завершиться.

"Війна не закінчується нічиєю як у спорті. Тут або поразка, або перемога. Тому коли ми говоримо про закінчення війни, то треба більш деталізовано розібратися що мається на увазі. На які кордони ми вийдемо? На кордони 1991 року? Чи на кордони 2022 року? Чи це буде перемир'я? Що це буде? Тобто просто так нічого не закінчується", - акцентував Гетьман.

І тому як саме війна закінчиться - це головне питання. Слова "закінчення війни" - це вершина айсберга, а сутність - це як саме і що мається на увазі. Ось про це треба розмовляти, додає співрозмовник.