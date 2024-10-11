Подоляк: Без програшу рф не існує жодних дієвих гарантій безпеки й ніхто не погодиться їх надати

Про це він написав у Телеграмі, коментуючи інформацію іноземних ЗМІ про нібито готовність Києва до припинення вогню в обмін на гарантії безпеки, передає Укрінформ.

«Безумовно, немає жодних концепцій «території в обмін на гарантії безпеки». Чи будь-яких інших «розмінних форматів». Тому що без програшу рф не існує жодних дієвих гарантій безпеки й ніхто не погодиться їх надати», – заявив Подоляк.

На його думку, у такому разі рф продовжить експансію, збільшивши її обсяги, усвідомлюючи, що не буде жодної «підсумкової відповідальності за масові злочини».

«І що таке взагалі міфічні та невизначені «стримувальні гарантії безпеки» в незавершеній війні, якщо сьогодні частині союзників явно бракує політичної волі для ухвалення абсолютно логічних та дієвих (і значно простіших) рішень… Щодо зброї та скасування неформальних заборон», - додав Подоляк.