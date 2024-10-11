Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей

"Наразі в наших кримінальних провадженнях перевіряють інформацію щодо переміщення та депортації понад 19,5 тис. дітей з територій України, які були або тимчасово залишаються окупованими російською федерацією. Повні цифри можуть бути більшими, тому що ми не маємо достовірної інформації з територій, які ще перебувають під тимчасовою окупацією росії", - сказав він в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному".

Костін зазначив, що, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, Україні вдалося повернути понад 930 дітей.

"За інформацією українського омбудсмена Дмитра Лубінця, станом на зараз з початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути понад 930 дітей, з тих, які незаконно переміщені або депортовані. Хтось може сказати, що ця цифра не є дуже великою, але давайте не забувати, що за кожною цифрою - доля дітей, доля сімей, і дуже важливо, що наші діти повертаються додому", - сказав Костін.

За словами генпрокурора, з часів Другої світової війни в Європі не було зафіксовано такого злочину, як масова депортація дітей і дорослих цивільних. А тому Україна стикається з великою кількістю складнощів під час спроби повернути їх додому.

"Головна проблема - це намір росії. Цей намір є системним, і це не випадковість. Тобто вони хочуть це робити і продовжують це робити. Це перша проблема. Друга проблема - те, що вони не хочуть змінювати свою поведінку. Навіть під тиском міжнародного співтовариства, тому я і говорив про те, що тиск має бути щоденним. Кожен світовий лідер може кожного дня виступати за те, щоб росія повернула українських дітей. Не від інвенту до івенту, а практично робити це кожного дня", - зазначив він.

Костін також наголосив, що Україна зі свого боку робить усе можливе для створення процедури, яка допомогла б повернути людей на батьківщину.

"По-перше, це міжнародна коаліція з повернення українських дітей. Понад 37 країн уже долучилися завдяки зусиллям. Ми бачимо, що є певний прогрес із поверненням. Безумовно, ініціатива Bring Kids Back UA. Ми також намагаємося створити систему, тому що такої системи не існує у світі. Тобто немає системи, коли ти можеш, знаєте, зробити раз, два, три кроки і росія поверне дітей. Це дуже складний процес. Тому Україна й об'єднує знову-таки зусилля світового співтовариства для того, щоб повернути всіх", - сказав він.

Генпрокурор зазначив, що також розслідують кримінальні провадження стосовно посадовців рф і білорусі, які можуть бути причетні до масових депортацій українського населення.

"Ми також розслідуємо провадження, зокрема, проти двох членів російського парламенту за фактами участі в незаконній депортації українських дітей... І ми розслідуємо причетність, зокрема, певних посадовців білорусі до вчинення воєнного злочину, що стосується депортації українських дітей", - зазначив Костін.