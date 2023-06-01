Костін: росія незаконно депортувала понад 19 400 дітей

"Розслідується понад 2900 проваджень стосовно злочинів проти дітей, які вчинили російські загарбники. Понад 19 400 дітей незаконно депортовані росією. Це лише офіційно зареєстровані випадки. Самі окупанти зізнаються у викраденні сотень тисяч українських дітей", - цитує Костіна пресслужба Офісу генпрокурора.

Також генеральний прокурор зазначив, що через російську агресію загинули 483 дитини, 989 - поранені.

"І ці цифри не враховують більшість тих, кого було вбито та поранено в Маріуполі, та тих, хто досі перебуває в окупації", - наголосив Костін.

Генпрокурор наголосив, що "майбутнє України неодмінно має включати повернення всіх наших дітей додому". Прокурори ретельно збирають докази російських злочинів для українських і міжнародних судів.

"Тісно співпрацюємо з МКС (Міжнародний кримінальний суд - ІФ-У) та країнами, які проводять свої власні розслідування. Налагоджуємо трансатлантичну співпрацю - створюємо так званий трикутник розслідувань: Україна - Європа (Європол) - США (ФБР) для того, щоб знайти дітей і встановити всіх причетних до їх викрадення", - наголошується в повідомленні.

"Наша мета — захистити права та інтереси кожної дитини. Щодня працюємо заради цього та для забезпечення невідворотності покарання для всіх, хто вчинив злочини проти дітей. Адже кожний такий злочин — це злочин проти нашого майбутнього. Злочин проти дитини - це злочин проти кожного з нас", - підсумував Костін.