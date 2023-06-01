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Снєгирьов: Ракетні удари вглиб України спрямовані на послаблення нашої ППО

31.05.2023 / 17:29
росія змінила характер ракетних атак по Україні. Намагаються бити вглиб території країни. Пробують знищити систему протиповітряної оборони, яку ми змогли збудувати досить ефективно. Подібні удари продовжуватимуться найближчим часом.

Про це в коментарі Gazeta.ua розказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року, ворог щодня запускає по території України ракети різних типів. З початку травня російські окупанти суттєво змінили характер і підхід до ракетних атак української столиці. Зараз вони комплексно підходять до питання ураження визначених для себе цілей. росія обстрілює українські міста з різних напрямків та за різними траєкторіями, намагаючись вирахувати пробіли в обороні й обійти українську ППО. За оцінками британської розвідки, рф стала частіше залучати розвідувальні безпілотні літальні апарати під час своїх ракетних атак вглиб території України", – сказав Снєгирьов.

Часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України в першу чергу спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони, додав експерт.

"Дійсно, наразі атаки спрямовані на те, щоб максимально знищити українську систему ППО, яка прикриває Київ. Для ворога важливо завдати репутаційного удару по американським системам ППО та довести ефективність своєї зброї. Судячи з усього, однією з головних цілей були комплекси ППО Patriot. Утім, не варто відкидати і можливість завдання ударів по так званих "центрах прийняття рішень", – пояснив Снєгирьов.

Снєгирьов
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