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Мінсоцполітики планує створити в Україні центри життєстійкості

31.05.2023 / 15:24
Міністерство соціальної політики України працює над створенням центрів життєстійкості за прикладом Ізраїлю.

Про це повідомила заступник міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ганна Пророк під час україно-ізраїльського реабілітаційного саміту.

Повідомляється, що це будуть повністю безбар'єрні простори, де українцям надаватимуть соціальні послуги і психологічну допомогу.

"Зараз ми розробляємо план створення 20 центрів життєстійкості, в чому нам дуже допоможе досвід Ізраїлю. Плануємо охопити цими центрами орієнтовно 3,6 мільйона людей", - сказала Ганна Пророк.

У майбутніх центрах працюватимуть адміністративна команда і менеджери, а також волонтери.

Пророк, Мінсоцполітики
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