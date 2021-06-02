Из-за прогула судьи Пророка было сорвано рассмотрение резонансного дела

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"В Верховном суде за утренним кофе все обсуждают, как ставленник соросят и основной, после Гусака, соратник Вали Данишевской, судья Большой Палаты Виктор Пророк в прошлую пятницу, во время рассмотрения резонансного избирательного дела по округу 87 (Вирастюк против Шевченко), в 17:00 с легкостью заявил, что его рабочий день закончился, встал и вышел из совещательной комнаты. Этим были шокированы даже видавшие виды судьи", - говорится в сообщении.

На следующий день Пророк просто не вышел на работу. "На следующий день (суббота, так как избирательные дела слушаются в срок 48 часов, независимо от выходных) также было назначено рассмотрение этого административного дела, в котором Пророк был членом коллегии. Но судья Пророк (несмотря на официальный вызов на работу) просто не явился, за что ему в табель был официально поставлен прогул. Из-за прогула судьи рассмотрение избирательного дела было сорвано. Как тебе такое, Илон Маск?" - отмечают авторы поста.

"Напомним, что зарплата судьи Верховного суда Пророка и его покровительницы Данишевской составляет 300 тысяч гривен в месяц! Интересно, прикроет ли Данишевская своего подопечного или будет так же строга к нему, как к судьям первых инстанций, которых она всегда в ВСП с удовольствием пеняет за аналогичные проступки? И назовут ли прогульщика и нарушителя трудовой дисциплины судью Пророка наши зашкваренные соросята недоброчестным? Или, как обычно, ничего не заметят и снова в ход пойдут двойные стандарты?.." - задаются вопросом судьи.