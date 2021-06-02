Войти | Зарегистрироваться
18:17

среда,
02 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Запорожской области ко Дню защиты детей УПЦ передала подарки сиротам

02.06.2021 / 17:33
В Запорожской области ко Дню защиты детей УПЦ передала подарки сиротам
Источник: Центр информации УПЦ
Дети - наше будущее и смысл жизни

В Запорожской области верующие Украинской Православной Церкви посетили Мелитопольский областной центр социально–психологической реабилитации детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, протоиерей Максим Смирнов с казаками слободы им святого праведного Петра Калнышевского передали детям подарки и сладости.

«Дети - наше будущее и смысл жизни. Сегодняшний праздник - напоминание взрослым о том, что от нашей чуткости, мудрости и ответственности зависит благополучие детей сегодня», - отметил протоиерей Максим.

Он подчеркнул, что в современном мире остро стоит проблема социального сиротства и детям, лишенным родительской опеки, необходима поддержка.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре, на территории Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, состоялись праздничные мероприятия Украинской Православной Церкви ко Дню защиты детей.

На финальный гала-концерт фестиваля-конкурса «Пасхальные звоночки» прибыли более 200 детей со всех уголков Украины.

Зрителями гала-концерта стали дети, лишенные родительской заботы, с ограниченными физическими возможностями, дети из малообеспеченных семей и дети участников ООС.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.