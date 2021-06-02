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В Виннице дети-прихожане УПЦ собрали подарки для воспитанников интерната

02.06.2021 / 17:09
В Виннице дети-прихожане УПЦ собрали подарки для воспитанников интерната
Источник: Центр информации УПЦ
Прихожане храма взяли шефство над детьми из реабилитационного центра, где воспитываются 33 ребенка из кризисных семей в возрасте от 3 до 18 лет

В Виннице прихожане храма святого великомученика Георгия Победоносца подарили воспитанникам Областного центра социально-психологической реабилитации детей зонтики и сладкие подарки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, прихожане храма взяли шефство над детьми из реабилитационного центра, где воспитываются 33 ребенка из кризисных семей в возрасте от 3 до 18 лет.

«Нам трудно представить, что чувствует маленький ребенок, от которого отказались родители, или, что еще хуже, над которым родители издевались. Такие дети представляют этот мир жестоким, в котором так мало любви, заботы и безопасности. Накануне Международного дня защиты детей, по инициативе маленьких прихожан нашего храма, были собраны средства на подарки детям, проживающим в доме-интернате. Надеемся, что цветные зонтики и разнообразные сладости подарят радость им в день праздника», - сообщается на сайте.

Также ко Дню защиты детей руководитель воскресной школы «Сяйво» провела с воспитанниками Центра урок, посвященный добру.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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