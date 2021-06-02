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В Житомире УПЦ передала 750 кислородных масок тяжелобольным пациентам

02.06.2021 / 16:57
В Житомире УПЦ передала 750 кислородных масок тяжелобольным пациентам
Источник: Центр информации УПЦ
Медицинский директор больницы Виктор Помирляну поблагодарил Житомирскую епархию УПЦ за весомую материальную и духовную помощь

Во вторую Житомирскую городскую больницу УПЦ передала 750 кислородных масок и 450 специальных наборов для их подключения к аппаратуре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, оборудование для помощи тяжелобольным пациентам передал глава социального отдела епархии протоиерей Георгий Мирчук.

На встрече с руководством и персоналом лечебного учреждения священник рассказал о ежедневных молитвах о больных и врачах с персоналом. Медицинский директор больницы Виктор Помирляну поблагодарил Житомирскую епархию УПЦ за весомую материальную и духовную помощь.

Как сообщалось ранее, в инфекционное отделение многопрофильной больницы Северодонецка Луганской области Украинская Православная Церковь передала десять ящиков дорогостоящих антибиотиков.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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