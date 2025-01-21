Психологиня: Далеко не всі військові матимуть ПТСР, але суспільству слід готуватися до повернення ветеранів

Про це розповіла начальниця групи контролю бойового стресу 210-го окремого штурмового полку Євгенія Василенко у новому випуску проєкту Укрінформу «Командири нашої перемоги».

«Ми маємо пам'ятати, що посттравматичний стресовий розлад – це клінічний діагноз. Встановити його може лише фахівець. Спроби діагностувати у себе ПТСР самостійно, особливо спираючись на інформацію з інтернету, – це шлях у нікуди. Важливо розуміти, що далеко не всі, хто пройшов бойові дії або екстремальні ситуації, обов’язково матимуть цей розлад. Кожна людина – унікальна зі своєю нервовою системою, життєвим досвідом та сприйняттям реальності», – пояснює Василенко.

Водночас психологиня запевняє: навіть цей діагноз не є вироком, адже при правильному підході людина може повернутися до мирного життя.

«Якщо мене хвилює, як я буду комунікувати з військовими, варто запитати себе: що я можу зробити для себе, щоб це перестало бути проблемою? Можливо, мені варто дізнатися більше про природу стресу, про ПТСР, про те, як це все функціонує. Ми не повинні спрямовувати цей вектор назовні, а запитати себе: чому це мене так турбує? І тоді зможемо скласти чіткий план дій – яку інформацію потрібно отримати, де навчитися, щоб подолати власні страхи. Реінтеграція – це не лише повернення з фронту додому, це об’єднання двох світів, і цей процес потребує зусиль з обох сторін», – вважає Василенко.