Войти | Зарегистрироваться
00:49

среда,
22 января
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Психологиня: Далеко не всі військові матимуть ПТСР, але суспільству слід готуватися до повернення ветеранів

21.01.2025 / 10:12
Війна змінює кожного, хто стикається з нею, але далеко не всі військові матимуть посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Водночас суспільству слід готуватися до повернення ветеранів і зрозуміти, що адаптація – це процес двостороннього руху.

Про це розповіла начальниця групи контролю бойового стресу 210-го окремого штурмового полку Євгенія Василенко у новому випуску проєкту Укрінформу «Командири нашої перемоги».

«Ми маємо пам'ятати, що посттравматичний стресовий розлад – це клінічний діагноз. Встановити його може лише фахівець. Спроби діагностувати у себе ПТСР самостійно, особливо спираючись на інформацію з інтернету, – це шлях у нікуди. Важливо розуміти, що далеко не всі, хто пройшов бойові дії або екстремальні ситуації, обов’язково матимуть цей розлад. Кожна людина – унікальна зі своєю нервовою системою, життєвим досвідом та сприйняттям реальності», – пояснює Василенко.

Водночас психологиня запевняє: навіть цей діагноз не є вироком, адже при правильному підході людина може повернутися до мирного життя.

«Якщо мене хвилює, як я буду комунікувати з військовими, варто запитати себе: що я можу зробити для себе, щоб це перестало бути проблемою? Можливо, мені варто дізнатися більше про природу стресу, про ПТСР, про те, як це все функціонує. Ми не повинні спрямовувати цей вектор назовні, а запитати себе: чому це мене так турбує? І тоді зможемо скласти чіткий план дій – яку інформацію потрібно отримати, де навчитися, щоб подолати власні страхи. Реінтеграція – це не лише повернення з фронту додому, це об’єднання двох світів, і цей процес потребує зусиль з обох сторін», – вважає Василенко.

Василенко, ветерани
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 января
20 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.