МЗС Туреччини: Ми продовжуємо сприяти припиненню вогню в Україні та всеосяжним мирним переговорам

Про це глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив на пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто, повідомляє Укрінформ із посиланням на Hürriyet.

“Як Туреччина, ми продовжуватимемо всіляко сприяти припиненню вогню та всеосяжним мирним переговорам”, - сказав він.

Міністр нагадав, що Туреччина від самого початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну була в “таборі миру”, підтримувала переговори та припинення вогню.

“Приємно бачити, як нова адміністрація США виконує цю програму… Сподіваюся, що росія також якомога швидше зробить заяву про те, що вона приймає тимчасове припинення вогню, навіть якщо воно буде на 30 днів”, - зазначив Фідан.

Він також наголосив, що здійснення кроків задля посилення європейської безпеки має відбуватися спільно з Туреччиною: “Ми вважаємо, що необхідно спільно планувати кроки щодо європейської безпеки. Ми - дві країни (Туреччини й Угорщина – ред.), які дуже відчули на собі наслідки війни в Україні. Обидві країни виступають за дипломатію та діалог. Ми вважаємо, що цей процес потрібно підтримувати”.

Своєю чергою Сійярто заявив, що неможливо говорити про європейську архітектуру безпеки без росії та Туреччини. Він також висловив сподівання, що Брюссель не буде перешкоджати мирним переговорам між Вашингтоном та москвою “своєю політикою, схожою на війну”.