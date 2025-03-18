У митниці розповіли, на яку суму Україна імпортувала дронів та запчастин до них

Про це повідомили в Державній митній службі на запит Укрінформу.

Це свідчить про значне збільшення обсягів закупівлі порівняно з минулим роком, коли загальна сума імпорту дронів склала 1,17 мільярда доларів, а комплектуючих до них – 134,8 мільйона доларів.

Як зазначили в Держмитслужбі, у 2023 році Україна імпортувала дронів на 440,7 мільйона доларів, а запчастин - на 16,86 мільйона доларів.

Митники також повідомили про обсяг ввезених товарів військового та подвійного призначення. Так, за два місяці 2025 року їх було ввезено на 817,5 мільйона доларів, у 2024 році – на 7,03 мільярда доларів, у 2023 році – на 5,71 мільярда доларів.

У відомстві додали, що інформація про обсяг імпорту сформована за відомостями з електронних копій митних декларацій, митне оформлення за якими завершено та які включені до статистичного імпорту.