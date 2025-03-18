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У митниці розповіли, на яку суму Україна імпортувала дронів та запчастин до них

21.03.2025 / 16:25
Україна активно нарощує імпорт безпілотних літальних апаратів. Лише за перші два місяці 2025 року було закуплено дронів на суму 232,3 мільйони доларів та комплектуючих до них на 43,4 мільйони доларів.

Про це повідомили в Державній митній службі на запит Укрінформу.

Це свідчить про значне збільшення обсягів закупівлі порівняно з минулим роком, коли загальна сума імпорту дронів склала 1,17 мільярда доларів, а комплектуючих до них – 134,8 мільйона доларів.

Як зазначили в Держмитслужбі, у 2023 році Україна імпортувала дронів на 440,7 мільйона доларів, а запчастин - на 16,86 мільйона доларів.

Митники також повідомили про обсяг ввезених товарів військового та подвійного призначення. Так, за два місяці 2025 року їх було ввезено на 817,5 мільйона доларів, у 2024 році – на 7,03 мільярда доларів, у 2023 році – на 5,71 мільярда доларів.

У відомстві додали, що інформація про обсяг імпорту сформована за відомостями з електронних копій митних декларацій, митне оформлення за якими завершено та які включені до статистичного імпорту.

дрони, Держмитслужба
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