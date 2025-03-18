путін: Українці, які "незаконно перебувають у росії", мають або виїхати з країни, або узаконити свій статус

Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації рф.

Указ також містить положення щодо іноземних громадян та осіб без громадянства, які до моменту набуття його чинності в'їхали на території самопроголошених утворень "днр" і "лнр", а також на тимчасово окуповані рф території Запорізької та Херсонської областей.

Якщо вони перебували на цих територіях понад 90 днів без зв’язку з трудовою діяльністю або приїхали для роботи, але не пройшли необхідного медогляду, то зобов’язані до 10 червня 2025 року пройти медичне обстеження.

Також вони повинні надати до територіальних органів мвс рф підтвердження про відсутність вживання наркотичних і психотропних речовин без лікарського призначення, довідку про відсутність небезпечних інфекційних хвороб і сертифікат, що засвідчує відсутність ВІЛ-інфекції.