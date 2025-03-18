Угорщина: Повернення Трампа до Білого дому свідчить, що ЄС більше не повинен підтримувати Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому свідчить про те, що Євросоюз більше не повинен підтримувати Україну зброєю або грошима.

"Ми не бачимо безпеки Європи в інтеграції України в оборонні системи, але ми бачимо необхідність створення буферної зони між росією і європейськими оборонними структурами, що відповідає інтересам як росії, так і Європи", - заявив Бока.

За його словами, "Україна може функціонувати як буферна зона лише в тому випадку, якщо існує консенсус між глобальними гравцями щодо того, що можна і що не можна робити на території України", маючи на увазі насамперед США та росію.

"В іншому випадку це буде зона конфлікту, а не буферна зона", - зазначив Бока.

Він також стверджує, що "якщо США або ЄС робитимуть щось в Україні без схвалення путіна, це саме по собі стане джерелом конфлікту".