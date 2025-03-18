Войти | Зарегистрироваться
14:49

суббота,
22 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

МО: В Україні стартує ініціатива, яка вирішить питання захисту прав інтелектуальної власності військових

21.03.2025 / 13:19
В Україні стартує ініціатива, яка забезпечить військовослужбовцям справедливу винагороду за створені технологічні рішення та вирішить питання захисту прав інтелектуальної власності.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

«Військовослужбовці, які створюють технологічні рішення для армії, отримають право на справедливу авторську винагороду, а держава зможе ефективніше масштабувати створені розробки. Такі зміни ініціює Міноборони під керівництвом заступника міністра оборони Валерія Чуркіна спільно із професійною спільнотою», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, наразі військовослужбовці, які працюють у наукових установах, спеціалізованих технологічних центрах та інших підрозділах Сил оборони, щодня розробляють рішення, які допомагають у боротьбі з ворогом. Однак права на ці розробки досі залишаються незахищеними, що є великою проблемою в порівнянні з цивільною сферою.

«Для розв’язання цієї проблеми у Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти № 13110 та № 13111 про внесення змін до Цивільного кодексу України та профільних законів», - зазначає Міноборони.

Зокрема, вони передбачають такий розподіл прав інтелектуальної власності:

особисті немайнові права (авторство, збереження цілісності твору) належатимуть військовослужбовцеві, який є автором або винахідником такого об’єкта;

майнові права (використання, ліцензування) набуватиме держава в особі Міноборони (або іншого органу, де особа проходить військову службу).

За інформацією, такі зміни до законодавства забезпечать виплату справедливої винагороди військовослужбовцям за створені ними об’єкти прав інтелектуальної власності. Крім того буде усунуто перешкоди для масштабування технологічних рішень завдяки чітким повноваженням Міноборони на видачу ліцензій.

МО України
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 марта
21 марта
20 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.