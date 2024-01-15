МО України розірвало останній контракт з Гринкевичем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

У відомстві розповіли, що ухвалили рішення розірвати контракт на постачання продуктів із "Трейд лайнс рітейл".

Зазначається, що Міноборони стало відомо від ДБР, що під час проведення досудового розслідування було отримано докази того, що в межах підписаних 23 лютого 2023 року контрактів компанії "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект" постачали Міноборони низькоякісні товари.

Це призвело до збитку на загальну суму понад 934 мільйонів гривень. В межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи цих компаній.

"Міністерство оборони подало до Державного бюро розслідувань заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Ігорем Гринкевичем", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який був одним з найбільших постачальників Міноборони, перебуває в СІЗО.