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МО України впроваджує автоматизовану систему управління оборонними ресурсами

18.11.2023 / 10:10
Міністерство оборони України впроваджує автоматизовану систему управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP), яка є однією з провідних систем у галузі логістики у світі, повідомляє прес-центр Міноборони.

"Завдяки впровадженню цієї системи в Україні Міністерство оборони прискорило опрацювання заявок на поставки від бригад з декількох тижнів до 2-3 днів (раніше цей процес міг тривати місяць). Доступ до системи для замовлень та моніторингу залишків мають як військові частини, так і оперативні командування , склади зберігання, командування сил логістики", - йдеться у повідомленні міністерства у Телеграм-каналі.

На даний момент система перебуває в пілотному користуванні, але масштабується серед усіх військових частин. Процес автоматизації розпочали з обліку речового майна, обліку запчастин, у вересні додався новий напрямок — автоматизація обліку техніки. На пілотних складах повністю оновили процеси та обладнання, базові операції на них тепер виробляються за допомогою сканерів, терміналів збору даних та інших інструментів системи керування на базі SAP. Система використовує принцип “need to know”, коли доступ кожного користувача є лише до інформації, яка необхідна виконання його завдання.

Результатом повсюдного впровадження системи має стати повноцінна відмова від паперового документообігу у логістичних операціях.

Продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, у тому числі 28 із 31 країн-членів НАТО. Найбільшими користувачами є США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща та Австралія.

МО України
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