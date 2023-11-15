У ЗМІ дізналися подробиці про український дрон Бобер

Цей дрон-камікадзе зовні схожий на маленький літак з двома парами крил, має невелику швидкість, проте може летіти, за різними даними, на 800 – 1 000 км.

Саме ці дрони поцілили у російський завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, а також у сховище, де зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів. БпЛА наробили окупантам збитків вже не на один десяток мільйонів доларів.

Факти ICTV поцікавилися, що це за український безпілотник Бобер.

Характеристики Бобра

Під час польоту дрон може змінювати висоту, а це допомагає долати зони ворожої протиповітряної оборони.

Попередні технічні характеристики (дані офіційно не оголошені):

розмах крила – близько 2,5 м,

довжина дрона – 2 – 2,5 м,

швидкість – близько 150 – 200 км/год.

Є припущення, що його вага становить приблизно 150 кг, а бойова частина – 20 кг. Вартість безпілотника – понад 100 тис. доларів.

Бобри дуже схожі на іранські БпЛА Shahed. Проте менший Shahed-131 несе 15 кг вибухівки, а його операційна дальність 900 км. Більший Shahed-136 може летіти до 2 000 км і нести боєголовку на 40-50 кг.

Що кажуть експерти

У коментарі Фактам ICTV авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Національного авіаційного університету, кандидат історичних наук Валерій Романенко розповів, що в контексті наших розробок військових дронів особливу увагу заслуговує проєкт Bavovna.ai, який працює над навігаційними системами для БпЛА.

За його словами, інерційна навігація на штучному інтелекті дозволяє подолати ворожу систему радіоперешкод.

«Нашим дронам дуже важливо успішно пролетіти 60-кілометрову щільну смугу радіоперешкод на території Росії. Вже за нею безпілотники можуть легко прямувати до своєї цілі», – наголошує експерт.

Важливим є те, що в радіусі до 1 100 км стоять усі критично важливі заводи російського військово-промислового комплексу, і саме туди мають долітати наші дрони, говорить Валерій Романенко.

За словами британського експерта з безпілотних літальних апаратів Стіва Райта, хоча швидкість Бобра відносно невелика, проте стабільна, та й акцент тут на дальність польоту.

Аналітики говорять, що БпЛА Бобер має двигун внутрішнього згоряння, оснащений пропелером і шасі, а це вказує на те, що він запускається в повітря з асфальту. Немає інформації, як безпілотники Бобер здатні обходити радіоелектронні перешкоди, адже в іранського Shahed є кілька типів навігації, що робить його глушіння менш ефективним.

Атаки дронів на Москву

Влітку американське видання Newsweek писало, що Україна може використовувати свій новий далекобійний безпілотник для атак на території рф. Розвіддані з відкритих джерел свідчать про те, що українські дрони Бобер можуть стояти за атаками на Підмосков’я та Москву, в яких Кремль звинувачує Київ.