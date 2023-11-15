Через дії окупантів на ЗАЕС стався витік реагентів

Про це повідомив Енергоатом.

"Внаслідок переведення п'ятого енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у "гарячий" стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий", - повідомили.

Окупанти не поспішають переводити блок у стан "холодного зупину", використовуючи пару, яку генерує п'ятий енергоблок, для опалення і забезпечення власних потреб станції, сказав Енергоатом.

"Через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори", - розповіли.

Намагання окупантів вивести з ремонту енергоблок №3 і розігріти його до "гарячого" стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в "холодний зупин", є спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС, заявив президент Енергоатому Петро Котін.

Такі дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів.

"Своїми діями загарбники вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції і спричиняють постійну деградацію обладнання та почастішання небезпечних випадків його відмов. А це будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації", - заявив Котін.

Раніше на захопленій росіянами ЗАЕС сталася низка аварійних ситуацій.

14 листопада був знеструмлений енергоблок № 6, відтак запустилися дизель-генератори і системи безпеки. У такому режимі блок перебував 90 хв.

Перед цим зафіксували небезпеку на енергоблоці №4. Внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія (води) із першого до другого контуру. Що є порушенням одного з бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталась і під час спроби російськими окупантами "розігріти" енергоблок №6.

Переведення у "гарячий" стан спричинило значне побільшання рідких радіоактивних відходів на майданчику станції, що несе потенційну шкоду для населення і довкілля, сказали в Енергоатомі.