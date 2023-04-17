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росіяни зайнялися "примусовою евакуацією" дітей з Енергодара

17.04.2023 / 09:10
російські загарбники зайнялися "примусовою евакуацією" дітей з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"У місцевих школах і садочках тимчасово окупованого міста-супутника Запорізької АЕС поширюють інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалася і триватиме до 20 квітня", - йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Відомо, що окупанти планують вивозити дітей у бік тимчасово окупованої АР Крим на станційних автобусах, "у такий спосіб нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу".

Наразі російські загарбники вже почали вивозити з дитячих садків міста меблі, матраци та інші речі.

діти, ЗАЕС, Енергоатом, Енергодар
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