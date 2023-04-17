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Кабмін розширив повноваження військкоматів

17.04.2023 / 11:15
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Кабінет міністрів нещодавно розширив повноваження військкоматів. Їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від їх місця взяття на облік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову №318, оприлюднену на Урядовому порталі.

Зазначимо, що раніше військовозобов'язані мали відвідувати військкомат, в якому вони були зареєстровані, а не той, де вони фактично перебувають.

Так, згідно з постановою, військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне закликати:

  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);
  • на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Виняток - військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, ТЦК не займатимуться підготовкою та веденням територіальної оборони.

ТЦК, військкомат
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