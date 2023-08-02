Тіщенко: Добровільно до ТЦК приходить близько 20% військовозобов'язаних

Про це заявив керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко в інтерв'ю Leopolis.news.

"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою", – розповів Тіщенко.

За його словами, прихід до ТЦК не є автоматичною відправкою до війська. Адже це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров'я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії.

Що стосується мобілізації штатних працівників підприємств, Тіщенко зазначив, що якщо наших військових не буде достатньо для оборони, то завтра на ці підприємства, прийдуть господарями буряти та "кадирівці".

"Тому пріоритет – це забезпечення обороноздатності держави", – наголосив він.