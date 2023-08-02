Марченко: Через вимушений виїзд українців за кордон держбюджет України втрачає близько $2 млрд щомісяця

Такі дані озвучив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Деякі громадяни продовжують працювати дистанційно, тобто отримують зарплату в Україні, але витрачають ці кошти в країнах, у яких отримали прихисток. Відповідно гроші не надходять в український бюджет.

За словами Марченка, Національний банк України вже підрахував суми бюджетних втрат через вимушену міграцію населення.

«Наші вимушені мігранти – це те, що ми б хотіли повернути в Україну. Є оцінки Нацбанку щодо розрахунків громадян України за кордоном. Ці розрахунки складають $2 млрд щомісяця. І це, звичайно, кошти, які “вимиваються” з економіки країни й вкладаються в економіки країн, які прихистили наших мігрантів», – наголосив Марченко.

Він додав, що єдиний спосіб виправити ситуацію – це створення умов для безпечного повернення українців додому та їх працевлаштування в Україні.