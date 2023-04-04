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Маляр: рф веде інформаційну кампанію з дискредитації ТЦК

05.04.2023 / 09:10
рф веде інформаційну кампанію з дискредитації Територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки в Україні, наразі до технології залучено історії про дивовижні місця вручення повісток і "хвилі" мобілізації.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ми й до великого вторгнення, щовесни та щоосені фіксували інформаційні кампанії рф щодо теми "повістки" та призову. Технологія завжди була одна. Розкрутити якусь історію, де повістку виписали інваліду, померлому або ветерану Другої світової. Герой завжди різний, ідеться про суть. Або вони поширювали якийсь дикий текст повістки чи анкети призовника. Ми регулярно це спростовували. Зараз ворог трохи ускладнив свою технологію і додає історії про дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації", - написала Маляр у телеграм-каналі.

У Міноборони наголосили, що мета ворога - дискредитувати та зірвати роботу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП - колишні військкомати).

Як пояснила Маляр, маніпулювати противник намагається на двох речах: страх отримання повістки; формування суспільного осуду роботи ТЦК СП.

"Але після широкомасштабного вторгнення цими ІПСО важко на щось чи на когось вплинути. Бо перелякати повістками після всього, що ми пройшли за цей рік, - важко. На кону - держава, і всі це розуміють", - написала заступниця міністра.

Водночас вона зазначила, що ТЦК СП виконують на сьогодні стратегічно важливе для оборони держави завдання, "там працюють живі люди, і вони можуть помилитися або навіть вчинити порушення". "У таких випадках треба діяти правовим шляхом. І головне, не варто робити з таких випадків сенсацію і гучні заголовки. Просто зверніться самі до ТЦК СП. Контакти на сайті Міноборони. Або на нашу гарячу лінію", - закликали у відомстві.

Маляр, ТЦК
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