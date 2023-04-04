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ДПСУ: У білорусі проходять підготовку понад чотири тисячі російських військових

05.04.2023 / 11:15
На полігонах білорусі зараз проходять підготовку понад чотири тисячі російських військових. Ударного угруповання на кордоні з Україною поки що не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"На території білорусі продовжують перебувати російські військові. За нашими даними, це трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців, і ці дані дещо нижчі за ті, що були раніше, адже фактично російська армія зараз використовує територію білорусі для навчання своїх підрозділів, постійно відбувається ротація", - розповів Демченко.

За його словами, після підготовки солдатів їх відправляють назад в росію. При цьому у прикордонній зоні не спостерігається активність ворожої техніки та солдатів.

"На щастя, на території білорусі на даний момент немає того ударного угруповання, яке було б готове здійснити вторгнення на територію України", - зазначив Демченко.

Спікер додав, що незважаючи на таку ситуацію, Україна продовжує зміцнювати кордони не лише з росією, а і з білоруссю.

Демченко, білорусь
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