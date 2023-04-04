"Репортери без кордонів" закликають якнайшвидше врегулювати ситуацію з доступом до ЦНТ кількох телеканалів

Про це йдеться в повідомленні "Репортерів без кордонів".

"Ця ненормальна ситуація затягнулася, неприйнятно, що 16 мільйонів глядачів ЦНТ протягом року позбавлені доступу до трьох опозиційних телеканалів через юридичне непорозуміння.

Ми не розуміємо відсутності політичної волі для вирішення цієї проблеми і закликаємо українську владу якнайшвидше зайнятися цим питанням та врегулювати ситуацію", – обурюється керівник офісу РБК у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє.

4 квітня виповнюється рік, як ці телеканали відключені від "Мультиплексу".

"Через рік все ще неможливо встановити, хто саме, навіщо і як прийняв це рішення. Медіарегулятор, провайдер ЦНТ і державна компанія, якій належить інфраструктура, знімають з себе відповідальність, посилаючись один на одного, а юридична невизначеність триває вже рік", - йдеться в повідомленні.

"Репортери без кордонів" підкреслюють, що за два тижні до відключення каналів з’явилося рішення РНБО України, яке зобов’язало національні інформаційні канали приєднатися до інформаційного марафону "Єдині новини", три вищезгаданих телеканали виказали готовність приєднатися до марафону, але їх відключили без пояснення причин.

Не долучені до виробництва спільного марафону, позбавлені мовлення у мережі ЦНТ, ці три телеканали наразі обмежені супутниковим телебаченням і потоковим мовленням – без перспективи швидкого вирішення проблеми. Проте вони все ще отримують рахунки за послуги ЦНТ від компанії-постачальника Зеонбуд.

Як повідомлялось, 4 квітня телеканали 5 канал, "Прямий" та "Еспресо" заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (КРРТ) вранці 4 квітня вимкнув мовлення каналів у цифровій мережі Т2.

Провайдер цифрового телебачення "Зеонбуд", який зараз підпорядковується державному Концерну РРТ, не знає про причини вимкнення каналів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", 5-й та "Еспресо" і не має таких повноважень.

9 травня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснила, що причина вимкнення цифрового ефіру телеканалів "Еспресо", "Прямий" і 5 канал – виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про трансляцію спільного марафону.