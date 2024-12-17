Членство в НАТО або присутність європейського військового контингенту: Блінкен назвав варіанти гарантій безпеки для України

США просувають членство України в НАТО бо вважають, що це є найкращою гарантією безпеки для країни, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Також припустив, що іншою "непоганою гарантією" може стати і присутність європейського військового контингенту в Україні після укладення угоди про тривалий мир.

Про це УНН повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

Держсекретар США вказав, що приналежність до НАТО й колективний захист на основі статті 5 Північноатлантичного договору є найбільш дієвими гарантіями безпеки, зокрема й для України.

Відповідаючи на запитання про те, що США, Німеччина та деякі інші країни-члени Альянсу стоять на заваді приєднанню України, Блінкен заперечив це. "Ні, ми не стоїмо на заваді. Ми вивели Україну на шлях членства в НАТО. І послідовні саміти Альянсу НАТО були дуже чіткими щодо цього", - сказав держсекретар.

"Ми вперше в історії НАТО створили спеціальне командування, метою якого є допомогти Україні на цьому шляху, здійснити практичні кроки, які вона має зробити – продовжувати розбудовувати та реформувати свої військові інститути, продовжувати зміцнювати свою демократію. – необхідні для членства. І ми рухаємо Україну цим шляхом. Водночас зрештою, я вважаю, що так, Україна буде і має бути в НАТО, і стаття 5 є найкращою гарантією, яка у нас є", - зауважив держсекретар.

Блінкен визнав, що росії буде важко прийняти вступ України до НАТО, тому необхідно також розглядати інші варіанти забезпечення безпеки України в майбутньому, адже членство в НАТО "не єдиний шлях". На його думку, можливе залучення європейських військ на майбутню лінію розмежування непоганою гарантією.

"Наприклад, у нас є європейські країни, які говорили про можливість, якщо буде припинення вогню та вирішення, мати частину своїх сил уздовж лінії припинення вогню, щоб патрулювати її, захищати її, забезпечувати це. Це також буде непоганою гарантією", - заявив Блінкен.

Однак врешті-решт, як наголосив Блінкен, саме Україна має вирішувати, коли й за яких обставин вона розпочне переговори з росією, й що вважатиме "справедливим" миром.

"Українці самі вирішать, що вони хочуть робити з цим майбутнім. І те, що, на мою думку, ми чуємо від президента Зеленського та інших, як це було вже деякий час, вони дуже готові брати участь у переговорах, але має бути справедливий результат, і він має бути довготривалим, - зазначив Блінкен. - І він не буде довготривалим, якщо він не буде принципово справедливим, і він не буде довготривалим, якщо просто відкриє двері для майбутньої російської агресії через рік, два роки, п’ять років".

Водночас держсекретар пояснив, що адміністрація Байдена досі не спостерігала з боку росії змістовного бажання до переговорів. Відтак США не бачили сенсу у продовженні розмов з москвою під час війни.