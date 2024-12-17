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Якщо YouTube змінить контур роботи, то проблем у нього не буде: путін погрожує відеохостінгу

20.12.2024 / 15:23
російські мобільні оператори - МТС, Білайн, Мегафон, Теле2 і Yota уповільнили доступ до серверів, що роздають відео YouTube.

Про це пише The Moscow Times в четвер, 19 грудня.

"З вільного інтернету запит до контрольної точки відпрацьовує за 0,036 с у середньому. З Росії зараз більше 70% запитів працює більше 10 секунд, 30%, що залишилися, - від 7 до 10 секунд", - оцінив масштаби уповільнення IT-експерт.

Тим часом російський диктатор володимир путін заявив, що питання, пов'язані з уповільненням роботи YouTube в росії, слід адресувати самій платформі, а не владі.

За його словами, роскомнагляд пред'являє до відеохостингу "обґрунтовані претензії", і для безпроблемного функціонування на території рф платформа повинна дотримуватись національних законів.

"Якщо YouTube змінить контур роботи, то проблем у нього не буде", - заявив путін під час пресконференції. Як приклад він згадав такі сервіси, як VK, RuTube і Telegram, які, на його думку, успішно розвиваються в росії.

путін також звинуватив YouTube в "шахрайстві" і закликав відеохостинг утримуватися від подібних дій. За його словами, російським користувачам, які намагаються знайти на платформі якусь тему: культуру чи музику, часто "вилазять якісь речі, які є пропагандою якоїсь політичної платформи".

YouTube
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