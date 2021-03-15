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МИД: причастность Демченко к «Харьковским соглашениям» — фейк

15.03.2021 / 10:46
Министерство иностранных дел Украины опровергло причастность замминистра Руслана Демченко к «харьковским соглашениям».

По сообщению пресс-службы МИДа, Демченко уполномочили на ведение дипломатических отношений с РФ через шесть дней после подписания скандального документа, а именно — 27 апреля 2010 года, передает Антикор.

Обвинение в адрес дипломата вызвало особое возмущение не только среди его коллег по государственной службе, но и в сообществе украинских ветеранов. Многие воевавшие на Донбассе лично знают Демченко, который во время АТО был на всех опасных участках фронта.

Эксперты также подчеркивают, что Руслан Демченко является одним из 849 украинских политиков и общественных деятелей, внесенных в санкционный список Российской Федерации и, фактически, объявленных личными врагами Путина. 

«Демченко был советником двух президентов, рассматривался как возможный переговорщик с РФ по Минску, провел невообразимую дипломатическую работу по защите интересов Украины на международной арене от страны-агрессора. Это человек с колоссальным дипломатическим опытом и безупречным послужным списком. Неприятно видеть, как его делают заложником политических игрищ», - заявил один из коллег Демченко по дипломатическому ведомству.

Напомним, что Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств и последствий подписания украинской стороной «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года» в апреле 2010 года, больше известных, как «харьковские соглашения». По данным разведки СБУ, именно после подписания этого документа Россия нарастила свое военное присутствие в Крыму, что впоследствии позволило ей аннексировать полуостров в начале 2014 года.

Сегодня целый ряд чиновников, политиков, депутатов и общественных деятелей, которые вели политическую, государственную и общественную деятельность в 2008-2010 годах, рассматривается силовиками, как потенциально причастные к государственной измене. Однако эксперты отмечают, что часть обвинений не имеют оснований.

МИД, харьковские соглашения, Демченко
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