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У МЗС Литви заявили про розширення санкційного списку щодо грузинських політиків

16.12.2024 / 10:12
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив про розширення санкційного списку щодо грузинських політиків, зокрема, туди включено очільника уряду країни.

Про це він повідомив у соцмережі Х, переда Укрінформ.

«Литва підтримує людей у Грузії і їхню європейську мрію. У координації з Естонією ми розширили санкційний список грузинських політиків, додавши ще 17 осіб, у тому числі прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе», - написав Будріс.

Він додав, що Литва не буде терпіти насильства та утисків проти мирних протестувальників, журналістів та опозиції.

Литва
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