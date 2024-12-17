У МЗС Литви заявили про розширення санкційного списку щодо грузинських політиків

Про це він повідомив у соцмережі Х, переда Укрінформ.

«Литва підтримує людей у Грузії і їхню європейську мрію. У координації з Естонією ми розширили санкційний список грузинських політиків, додавши ще 17 осіб, у тому числі прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе», - написав Будріс.

Він додав, що Литва не буде терпіти насильства та утисків проти мирних протестувальників, журналістів та опозиції.