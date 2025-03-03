Єрмак: Обговорили з Волцом подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру

Вони домовилися про зустріч команд найближчим часом, передає УНН.

"Провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру", - написав Єрмак.

За його словами, вони також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та США.

"Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи", - заявив Єрмак.