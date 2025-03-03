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Єрмак: Обговорили з Волцом подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру

06.03.2025 / 13:19
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц обговорили подальші кроки на шляху до миру.

Вони домовилися про зустріч команд найближчим часом, передає УНН.

"Провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру", - написав Єрмак.

За його словами, вони також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та США.

"Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи", - заявив Єрмак.

Єрмак, Волц
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