За розкрадання коштів під час створення системи Дзвін ексначальнику військ зв’язку ЗСУ обрали запобіжний захід

Про це інформує пресслужба САП у вівторок, 4 березня.

"4 березня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного у заволодінні бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України ДЗВІН", - мовиться у повідомленні.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків, серед яких:

прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом

не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи

утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну

носити електронний засіб контролю.

У 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення. За чотири роки розробки технічне завдання змінювалося 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 млн гривень. Без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з 4 до 12, що призвело до додаткових витрат на коригування документації - 115 млн гривень.

З'ясувалося, що розроблена система не відповідала технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами. Ба більше, частина програмного забезпечення взагалі не використовується. Із закладених 200 інформаційно-розрахункових завдань насправді реалізували всього 10.

Попри очевидні недоліки, наприкінці 2022 року систему Дзвін було офіційно прийнято на озброєння ЗСУ. А вже 2024 року замість усунення недоліків чи відмови від неефективного рішення на Дзвін планували виділити додаткове фінансування. Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх, зазначили в НАБУ.

Під час слідства детективи та прокурори зіткнулися зі спробами перешкодити розслідуванню: причетні до схеми особи почали приховувати ключову документацію щодо фінансування та розробки проєкту. Також після початку розслідування вони прискорили роботу і навіть безплатно модернізували систему, намагаючись зробити її схожою на початковий задум. Однак через фундаментальні помилки в архітектурі доопрацювання системи Дзвін неможливе.