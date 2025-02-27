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Трамп: Ми зможемо домовитися припинити вбивства молодих російських і українських солдатів

27.02.2025 / 09:10
Президент США Дональд Трамп вважає, що йому вдасться домовитися з росією і Україною, щоб “припинити вбивства молодих російських і українських солдатів та інших людей”.

“Я думаю, дуже важливо, що ми зможемо домовитися, і що найважливіше, ми зможемо домовитися з росією і Україною, щоб припинити вбивства людей, припинити вбивства молодих російських солдатів і молодих українських солдатів та інших людей. Ми будемо вважати це дуже важливою річчю і великим досягненням, тому що це нікуди не рухалося, поки ця адміністрація не прийшла і не поговорила з президентом путіним”, - сказав він під час першого засідання кабінету міністрів у середу.

Трамп
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