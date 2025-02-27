Трамп: Ми зможемо домовитися припинити вбивства молодих російських і українських солдатів

“Я думаю, дуже важливо, що ми зможемо домовитися, і що найважливіше, ми зможемо домовитися з росією і Україною, щоб припинити вбивства людей, припинити вбивства молодих російських солдатів і молодих українських солдатів та інших людей. Ми будемо вважати це дуже важливою річчю і великим досягненням, тому що це нікуди не рухалося, поки ця адміністрація не прийшла і не поговорила з президентом путіним”, - сказав він під час першого засідання кабінету міністрів у середу.