Постпред при ООН: Ніде не буде миру і безпеки, якщо агресія заохочуватиметься і якщо переможе закон джунглів

США приєдналися до росії, щоб виступити проти резолюції, яка засуджує саме війну. У CNN назвали це демонстрацією різкої зміни політики країни.

У матеріалі наголосили на тому, що це шокуюче єднання росії та США відбулося на тлі перемовин країн стосовно припинення війни. Паралельно з цим американський лідер Дональд Трамп вирішив посилити свою риторику проти президента Володимира Зеленського.

Постпреди інших держав наголосили, що ніде не буде миру і безпеки, "якщо переможе закон джунглів".

"Ніде не буде миру і безпеки, якщо агресія заохочуватиметься і якщо переможе закон джунглів", — прокоментував Ніколя де Рів'єр, американський проєкт резолюції французький постпред при ООН.