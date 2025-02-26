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Постпред при ООН: Ніде не буде миру і безпеки, якщо агресія заохочуватиметься і якщо переможе закон джунглів

26.02.2025 / 17:27
Радбез ООН на третю річницю вторгнення росії в Україну ухвалив резолюцію США, що закликає до якнайшвидшого завершення "конфлікту", не називаючи рф агресором.

США приєдналися до росії, щоб виступити проти резолюції, яка засуджує саме війну. У CNN назвали це демонстрацією різкої зміни політики країни.

У матеріалі наголосили на тому, що це шокуюче єднання росії та США відбулося на тлі перемовин країн стосовно припинення війни. Паралельно з цим американський лідер Дональд Трамп вирішив посилити свою риторику проти президента Володимира Зеленського.

Постпреди інших держав наголосили, що ніде не буде миру і безпеки, "якщо переможе закон джунглів".

"Ніде не буде миру і безпеки, якщо агресія заохочуватиметься і якщо переможе закон джунглів", — прокоментував Ніколя де Рів'єр, американський проєкт резолюції французький постпред при ООН.

CNN, Радбез ООН
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