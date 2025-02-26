Юристи: Без вашої згоди предстаники ТЦК не можуть заходити у ваше житло чи на приватну територію

Факти ICTV дізнавалися у юристів Безоплатної правничої допомоги, чи мають право працівники ТЦК заходити на приватну територію та за яких умов.

Територіальні центри комплектування мають право повідомляти військовозобов’язаних за місцем їхнього проживання, вручаючи повістки особисто під підпис. Це означає, що уповноважені представники ТЦК або інші особи, які мають право здійснювати вручення повісток, можуть прийти за вашою адресою та звернутися до вас. Однак без вашої згоди вони не можуть заходити у ваше житло чи на приватну територію.

Крім того, під час мобілізації представники ТЦК та працівники поліції можуть перевіряти ваш військово-обліковий документ не тільки вдома. Вони мають право здійснювати такі перевірки за місцем роботи, навчання, у громадських місцях, будівлях та спорудах, на територіях масового скупчення людей, а також на блокпостах.

Відповідно до ст. 233 КПК, ніхто не має права заходити до житла чи будь-якого іншого володіння громадянина, якщо на це немає добровільної згоди власника або законної підстави, затвердженої слідчим суддею. Винятки з цього правила передбачені у частині 3 цієї статті.

«Житлом особи вважається будь-яке приміщення, яке перебуває в її постійному або тимчасовому розпорядженні, незалежно від цільового призначення та КПК, правового статусу. Головна ознака такого приміщення — можливість постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб», – зазначають юристи.

У цій статті є згадка про “інше володіння особи”. Воно передбачає транспортний засіб, земельну ділянку, гараж, а також будь-які інші об’єкти — будівлі або приміщення, призначені для побутових, службових, господарських, виробничих чи інших потреб, які перебувають у її володінні.

Отже, відповідно до цієї статті кримінально-процесуального кодексу, представники ТЦК не можуть заходити на територію дому, дачі чи господарського приміщення, якщо немає відповідного дозволу від військовозобов’язаної особи, яка там мешкає.

Жодна особа не має права входити до вашого житла чи іншого володіння без вашої добровільної згоди, за винятком випадків, коли таке проникнення здійснюється на підставі ухвали суду або рішення суду.

«Поліція може увійти до вашого житла чи іншого володіння без рішення суду лише у невідкладних ситуаціях, які вимагають негайного реагування», – зазначають юристи

Ситуації, за яких поліція може проникнути в оселю без дозволу суду:

для порятунку життя людей та збереження цінного майна під час надзвичайних ситуацій;

у разі безпосереднього переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення;

для припинення кримінального правопорушення, яке створює загрозу життю осіб, що перебувають у житлі або іншому володінні.

У таких випадках правоохоронці зобов’язані скласти відповідний протокол.