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Шмигаль: Обговорюємо із США створення фонду, куди будуть направлятися доходи від видобутку корисних копалин

26.02.2025 / 16:25
Україна обговорює зі США можливість створення спільного інвестиційного фонду, куди будуть направлятися майбутні доходи від видобутку корисних копалин.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, Україна не обговорює жодне питання щодо критичних мінералів без гарантій безпеки, без мирного плану. Тому наразі в перемовинах Київ наполягає на двох пунктах: гарантії безпеки та економічне співробітництво.

Як зауважив очільник уряду, у питанні економічної співпраці розглядаються різні сфери, зокрема, відновлення. Україна пропонує однакові умови для всіх партнерів, хто бере участь у підтримці нашої держави протягом цих трьох років війни.

"Україна зараз обговорює зі США можливість створення спільного, інвестиційного фонду, куди Україна буде інвестувати майбутні доходи від видобутку критично важливої сировини, від доходів, які отримують державні підприємства. І це внесок України. З боку США буде внесок у вигляді готівки, тобто фактично грошей, на різні напрямки: на безпеку, на економічний розвиток, на капітальні інвестиції в інфраструктуру України. І це буде приблизно 50 на 50 внесків у такий своєрідний фонд. Таким чином, цей фонд буде управлятися як урядами України, так і Сполучених Штатів”, - розповів Шмигаль.

Він додав, що зараз готується лише перша угода про наміри створити такий інвестиційний фонд між двома країнами.

“Тобто нічого екстраординарного. Нічого подібного до колоніальної угоди не обговорюється. Абсолютно, ще раз вас запевняю”, - переконує прем'єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що ця потенційна угода про створення інвестиційного фонду не може суперечити існуючим міжнародним угодам про асоціацію з Європейським Союзом, а також угодам з міжнародними фінансовими організаціями (МВФ, Світовим банком).

Але очільник уряду звернув увагу на те, що перш за все, корисні копалини треба видобути, а потім вже оцінити, скільки це коштує. На це, за прогнозами Шмигаля,  знадобиться не на один десяток років роботи.

Шмигаль
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