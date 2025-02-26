WSJ: Вже до літа Україна може зіткнутися з нестачею боєприпасів і нездатністю використовувати деякі з найсучасніших видів озброєнь

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Постпред при ООН: Ніде не буде миру і безпеки, якщо агресія заохочуватиметься і якщо переможе закон джунглів
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12:16
МЗС Британії: Європа повинна перейти від заморожування російських активів до їх арешту
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Депутат Бундестагу: Разом зробимо все, щоб Європа і Україна не були принесені в жертву Трампу і путіну
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09:10
Bloomberg: Лідери ЄС планують переконати Трампа не поспішати з угодою з рф про припинення вогню
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14:21
Джонсон: Угода зі США про українські корисні копалини в довгостроковій перспективі буде вигідна Україні
- 17:27
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14:21
Литва: Наразі немає варіантів заміни оборонного потенціалу США в Європі
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16:25
ДМС: Імпорт трансформаторів в Україну в січні 2025 року майже в 6 разів перевищує торічний показник
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15:23
МО України: Необґрунтовано припинені виплати військовослужбовцям поновлено
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10:12
Розвідник: Економіка росії на сьогоднішній день слабка, має тенденції до погіршення
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16:25
Мінфін планує готувати державний бюджет України на 2026 рік за допомогою нової IT-системи
- 14:21
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
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