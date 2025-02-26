WSJ: Вже до літа Україна може зіткнутися з нестачею боєприпасів і нездатністю використовувати деякі з найсучасніших видів озброєнь

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на нинішніх і колишніх західних посадовців у вівторок, 25 лютого.

Так, колишній президент США Джо Байден, перш ніж піти з посади, намагався зробити так, щоб Україна могла продовжувати воювати якомога довше. Його адміністрація відправила зброю з наявних запасів Пентагону і підписала контракти з американською оборонною промисловістю на закупівлю боєприпасів, ракет для ППО, транспортних та інших матеріальних засобів. І ці поставки триватимуть до 2026 року.

"Це було на підтримку того, що ми розуміли під стратегією нової адміністрації: вести переговори з позиції сили і показати путіну, що українці можуть продовжувати боротися", – сказала Селеста Волландер, колишня співробітниця Пентагону, яка працювала помічником міністра оборони в адміністрації Байдена.

Але за даними газети, вже до літа Україна може зіткнутися з нестачею боєприпасів і нездатністю використовувати деякі з найсучасніших видів озброєнь, наданих США. Мова йде про системи ППО, балістичні ракети класу "земля-земля", навігаційні системи і далекобійну ракетну артилерію.

Видання ствверджує, що такі системи фактично неможливо буде замінити в короткостроковій перспективі. Європа просто не виробляє достатньо – або, в деяких випадках, не виробляє взагалі.