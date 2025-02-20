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ОПУ: Наразі відбувається лише початок реформи системи рекрутингу

25.02.2025 / 18:30
В Україні розробляється нова система рекрутингу, яка має замінити нинішню, успадковану з радянських часів.

Заступник керівника Офісу президента (ОПУ), полковник Павло Паліса в інтерв’ю Укрінформу розповів про ключові зміни, які вже впроваджуються.

Полковник зазначив, що наразі відбувається лише початок реформи системи рекрутингу.

«Контракт 18-24 – абсолютно добровільна можливість людей, громадян України від 18 до 24 років, приєднатися до Збройних сил України на умовах відвертості та з непоганим фінансовим мотивом. Це тільки перша частина із запланованого», – розповів Паліса.

Зараз шість бригад (чотири сухопутні, одна – ДШВ і одна – морська піхота) беруть участь у тестуванні нової системи. Це дасть змогу вивчити процес – від того, як люди потрапляють у війська, до умов їхнього забезпечення та навчання. Головна мета цього полягає у виявленні та усуненні прогалин, які могли бути допущені.

У майбутньому розглядається можливість залучення тих, хто отримав відстрочку від мобілізації або були звільнені зі Збройних сил до запровадження закону про мобілізацію, а також тих, хто зараз заброньований.

«Тобто будемо намагатися створити в особі Збройних сил України конкурентоспроможного гравця на ринку праці», – додав полковник.

Крім того, заступник керівника ОП розповів, що опрацьовується та досліджується варіант укладення контрактів мобілізованими громадянами з чітким терміном служби та вигідними умовами.

Наприклад, ті, хто був мобілізований у 2022 році, можуть підписати контракт і звільнитися через шість місяців. Ті, хто мобілізований у 2023-2024 роках, зможуть звільнитися через 10-12 місяців.

Це, за його словами, дасть змогу плавно перейти від мобілізації до справедливих контрактів.

рекрутинг, ОПУ, Паліса
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