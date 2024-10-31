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ОПУ і ЄІБ: Необхідно відновити транспортну та логістичну інфраструктуру між Україною та ЄС

08.11.2024 / 09:10
Стратегічні напрями співробітництва між Україною та Європейським інвестиційним банком, зокрема інвестиції в критичну інфраструктуру, а також фінансування проєктів для економічного відновлення країни обговорювала заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра з новопризначеною главою Регіонального східноєвропейського представництва ЄІБ Крістіною Мікуловою.

Особливий наголос - на необхідності посилити енергетичну безпеку, відновити транспортну та логістичну інфраструктуру, яка з'єднує Україну з ЄС, повідомляє Офіс президента.

Європейський інвестиційний банк висловив готовність підтримувати проєкти, які сприятимуть енергонезалежності України та модернізації ключових інфраструктурних об'єктів.

Крім того, під час зустрічі обговорили участь ЄІБ у реалізації програми ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро.

Мудра також подякувала за вагому підтримку України з боку ЄІБ від початку повномасштабного російського вторгнення.

"Ця зустріч підтверджує важливість стратегічного партнерства між Україною та Європейським інвестиційним банком. Завдяки підтримці від наших європейських партнерів ми зможемо швидше відновити критичну інфраструктуру і підвищити конкурентоспроможність економіки України", - підсумувала заступниця керівника Офісу президента.

Мудра, ЄІБ, Мікулова, ОПУ
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