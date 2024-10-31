Войти | Зарегистрироваться
04:17

суббота,
09 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Reuters: Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році

08.11.2024 / 11:14
Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році. Це відбудеться, незважаючи на розпад коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначило, що Німеччина зможе надати більшу частину з обіцяних Україні 4 мільярдів євро, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду.

Це пов'язано з тим, що кошти в основному є виділеними асигнуваннями, тому їх можна виділити в рамках тимчасового управління бюджетом, якщо бюджет не буде прийнято.

Водночас ймовірна затримка бюджету на наступний рік може означати відсутність витрат на нові проекти, проте деякі витрати, такі як додаткова допомога Україні, все ще можуть бути прийняті.

"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу... Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано", - заявив міністр економіки Роберт Хабек.

Німеччина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 ноября
7 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.