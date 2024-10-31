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Урсула фон дер Ляєн запропонувала збільшити постачання до ЄС американського ЗПГ

09.11.2024 / 16:20
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США, запропонувала збільшити постачання до ЄС американського зрідженого природного газу (ЗПГ) замість енергопостачання з рф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Під час телефонної бесіди фон ер Ляєн відзначила важливість конструктивної взаємодії між Євросоюзом та Штатами.

"Загальні інтереси, наприклад, - це одна з тем, які ми торкнулися, я не сказала б, що (ми її) обговорили, - це... тема ЗПГ", - розповіла вона журналістам у Будапешті про свою бесіду з Трампом.

Президент Європейської комісії зауважила, що Європа досі отримує "багато ЗПГ через рф".

"Чому б не замінити його американським ЗПГ, який дешевший для нас і знижує наші ціни на енергоносії?" - сказала фон ер Ляєн та додала, що дане питання можна обговорювати у зв'язку з дефіцитом торгівельного балансу між Штатами та Євросоюзом.

Зазначимо, торік частка російського газу в Євросоюзі становила 15%, тоді як у 2021 році цей показник був близько 45%. Тут варто додати, що підписаний наприкінці 2019 року між НАК "Нафтогаз України" та "газпром" контракт на транзит газу з росії через Україну спливає до кінця поточного року, й Україна вже заявляла, що дію угоди не продовжить.

При цьому, попри спроби країн Європи зменшити залежність від російського газу, у травні рф знову стала топ-постачальником, уперше майже за два роки обійшовши США.

газ, Трамп, фон ер Ляєн, ЗПГ
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