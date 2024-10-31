Гетманцев назвав "дуже небезпечним" відновлення протиправної діяльності "сірих" виробників тютюну

Про це розповів голова комітету Данило Гетманцев, пише delo.ua з посиланням на ZN.ua.

Очевидно, на засідання викличуть й керівництво БЕБ.

Гетманцев назвав "дуже небезпечним" відновлення протиправної діяльності великого "сірого" виробника тютюну на Львівщині та деяких інших виробників.

"Так, до нас доходила інформація про деструктивну роль окремих посадових осіб БЕБ (йдеться про керівника детективів БЕБ Олександра Ткачука – ред.) в частині саботажу слідчих дій щодо злочинців із Львівської області", – сказав він.

Ще у жовтні комітет звернувся до очільника БЕБ з вимогами невідкладно проаналізувати випадки відновлення нелегальної діяльності виробників сигарет, встановити винних у цьому співробітників БЕБ та вжити заходів з притягнення їх до відповідальності.

"Ми заслуховували питання на комітеті та дали відповідні доручення та рекомендації правоохоронцям. В листопаді проведемо ще один комітет", – зазначив Гетманцев.

Він також додав, що питанням протидії протиправній діяльності "сірих" виробників тютюну та особливо відмиванням ними доходів, здобутих злочинним шляхом, зацікавилися міжнародні партнери. "Ми відпрацьовуємо з ними це питання у тісному звʼязку", – додав він.

У травні голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) з незаконного обігу тютюнових виробів Ярослав Железняк (фракція "Голос") опублікував звернення до в. о. директора БЕБ Сергія Перхуна з вимогою проконтролювати перебіг слідства на Львівській тютюновій фабриці та унеможливити тиск на детективів, який чинився керівником детективів БЕБ Олександром Ткачуком.

За його словами, "детективи скаржаться, що в.о. керівника детективів БЕБ Олександр Ткачук активно та відверто блокує ефективні слідчі дії на Львівській тютюновій фабриці".

Як пише видання, у БЕБ жодним чином не коментували звинувачення у саботажі блокування роботи нелегальних тютюнових фабрик. А Олександра Ткачука, якого називають причетним до саботажу, навіть не було відсторонено від займаної посади.