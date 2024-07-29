Войти | Зарегистрироваться
02:56

среда,
07 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

БЕБ та податкова відзвітуються перед Радою щодо ліквідації нелегального ринку тютюну

06.08.2024 / 09:10
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 14 серпня заслухає звіт Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби про стан роботи з ліквідації нелегального ринку тютюну.

Про це повідомив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев у понеділок.

"Завершуємо узагальнення інформації від правоохоронців щодо виконання рішення комітету про наведення порядку на ринку тютюну. Скажу попередньо: результат дійсно є. І попередній результат непоганий. І це не лише масштаби обшуків, а й конкретні цифри надходжень", - написав він у телеграм-каналі.

Гетманцев також прокоментував плакат одного з найбільших тютюнових підприємств країни, що нещодавно з'явився у Львові, діяльність якого заблоковано 84 робочих дні, проте до держбюджету сплачено 1,465 млрд грн, із погрозами на адресу правоохоронних органів.

"Гідра явно впирається, оплачує "чорну" медійку, влаштовує бійки з правоохоронцями, кричить про "вбивство бізнесу" і розвішує плакати з прямими погрозами БЕБу", - зазначив голова парламентського комітету.

Він запропонував колегам у понеділок, 14 серпня об 11:00, заслухати правоохоронні органи зі звітом про стан роботи з ліквідації нелегального ринку тютюну. Засідання транслюватиметься на YouTube-каналі парламентського комітету.

Цим засіданням ми відкриємо серію заслуховувань з питання детінізації на різних ринках, де потрібен поштовх. Від інтернет-торгівлі до електроніки, - резюмував Гетманцев і подякував білому бізнесу за підтримку, ініціативу та надану інформацію.

Народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк у телеграм-каналі додав, що цей борд ще вранці висів у Львові.

"Виглядає так, що той рідкісний випадок, коли БЕБ можна хвалити. (...) як можна побудувати одну з найбільших мереж контрабанди цигарок і погодити ось такий невдалий борд", - резюмував парламентарій.

Гетманцев, тютюн
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 августа
5 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.