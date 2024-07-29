Войти | Зарегистрироваться
02:57

среда,
07 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

МінАП: В Україні можуть зрости ціни на харчову продукцію

06.08.2024 / 12:16
Через відключення електроенергії в Україні можуть на 3-5% зрости ціни на харчову продукцію, але на сезонні продукти ціни продовжать знижуватися.

Про це заявив в.о. міністра аграрної політики (МінАП) Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

"Якщо подивитися по галузі й те, що відбувалося в липні й потенційно може бути далі на ринку електроенергії, та цінах, за нашою оцінкою, - це десь 3-5%. Дійсно, до 3-5% може бути зростання в собівартості кінцевої продукції через складності на ринку електропостачання. Але потрібно пам'ятати, що це не єдиний фактор, тому іноді в певній сезонній продукції є, навпаки, у серпні-вересні пік збирання, і вона буде дешевшати, тому навіть складнощі на ринку електроенергії не відобразяться на ціну", - зазначив Висоцький.

Тому він зауважив, що потрібно дивитися по різних торговельних групах.

"Не всі товари будуть дорожчати найближчі місяці через складнощі на ринку електропостачання. Але загальна тенденція може бути до зростання на 3-5%" - підсумував Висоцький.

"10% - це закладається такий сценарій найпесимістичніший. Умовно, що підприємство буде більш як 12 годин або навіть постійно працювати на генераторі, тобто на альтернативному джерелі енергії. Очевидно, що такий сценарій оцінювався, тому що ми бачили, яка складність була з електропостачанням в липні. Ми зараз розраховуємо, що в серпні, вересні, жовтні ситуація буде більш контрольована й стабільна", - розповів Висоцький.

Висоцький
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 августа
5 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.