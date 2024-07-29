МінАП: В Україні можуть зрости ціни на харчову продукцію

Про це заявив в.о. міністра аграрної політики (МінАП) Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

"Якщо подивитися по галузі й те, що відбувалося в липні й потенційно може бути далі на ринку електроенергії, та цінах, за нашою оцінкою, - це десь 3-5%. Дійсно, до 3-5% може бути зростання в собівартості кінцевої продукції через складності на ринку електропостачання. Але потрібно пам'ятати, що це не єдиний фактор, тому іноді в певній сезонній продукції є, навпаки, у серпні-вересні пік збирання, і вона буде дешевшати, тому навіть складнощі на ринку електроенергії не відобразяться на ціну", - зазначив Висоцький.

Тому він зауважив, що потрібно дивитися по різних торговельних групах.

"Не всі товари будуть дорожчати найближчі місяці через складнощі на ринку електропостачання. Але загальна тенденція може бути до зростання на 3-5%" - підсумував Висоцький.

"10% - це закладається такий сценарій найпесимістичніший. Умовно, що підприємство буде більш як 12 годин або навіть постійно працювати на генераторі, тобто на альтернативному джерелі енергії. Очевидно, що такий сценарій оцінювався, тому що ми бачили, яка складність була з електропостачанням в липні. Ми зараз розраховуємо, що в серпні, вересні, жовтні ситуація буде більш контрольована й стабільна", - розповів Висоцький.