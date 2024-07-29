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Мінекономіки: В оновленій Експортній стратегії України будуть враховані зміни структури української економіки

06.08.2024 / 16:25
Міністерство економіки спільно з провідними міжнародними експертними організаціями почало роботу над оновленням Експортної стратегії України в умовах війни та на період післявоєнного відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що через збройну агресію рф проти України українські виробники стикнулись з багатьма викликами.

Тому в оновленій Експортній стратегії України будуть враховані зміни структури української економіки,  перспективи повоєнного відновлення країни, перерозподіл ринків збуту експортної продукції, переорієнтація на нові регіони та конкретні країни, а також адаптація українського виробництва під стандарти та потреби споживачів ЄС.

Крім того, як підкреслюють в Мінекономіки, реалізація урядової програми підтримки бізнесу в рамках політики «Зроблено в Україні», також має сприяти розвитку українського експортного потенціалу

Повідомляється, що обговорення оновлення стратегії вже відбулося за участі заступника иіністра економіки України - торгового представника України Тараса Качки з залученими експертами - керівником проєкту TIPSTER Валерієм Кокотєм, представником Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Ральфом Ловаком, керівником проєктів ПРООН в Україні Максимом Бородою,  консультантом ПРООН в Україні Валерієм Пекарем та директором ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимиром Власюком.

“Разом з колегами-експертами для нас важливо визначити найбільш перспективні сектори для розвитку експорто-орієнтованих виробництв товарів і послуг, оновити механізми сприяння збільшенню конкурентоспроможності українського експорту, змінити структури експорту на користь продукції з вищою доданою вартістю. Також на державному рівні передбачається  сприяння структурним змінам економіки - вони будуть відображені в оновленій Експортній стратегії України», - пояснив Качка.

Як зауважують в Мінекономіки, під час зустрічі сторони обговорили методологічні підходи до оновлення Експортної стратегії України, а також домовились про подальші кроки. Надалі спільні напрацювання будуть проаналізовані експертним середовищем, бізнесом та галузевими асоціаціями, представниками державних органів та профільними експертами в Україні.

Мінекономіки
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