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Мінекономіки: Зміна правил закупівель продуктів для ЗСУ сприяють прозорості та відкритості процесу

13.05.2023 / 13:17
Запроваджені зміни до правил закупівель харчових продуктів для Збройних сил України вже почали діяти та сприяти прозорості та відкритості процесу.

Як передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки, про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла заступник міністра економіки України Надія Бігун.

«Уряд на виконання змін до закону про оборонні закупівлі прийняв порядок визначення предмета закупівлі для харчових продуктів для того, щоб при закупівлі за каталогами чітко визначалось – чи це харчові продукти, чи це послуги. Також визначені вимоги до оголошення про незбройні нетаємні закупівлі, які мають публікуватись на Prozorro до того, як відбудеться закупівля. Ці зміни вже почали діяти і вони вже забезпечують додаткову прозорість», - зазначила Бігун.

Вона зазначила, що зазначені зміни стосуються товарів, які не є озброєнням, військовою технікою, та не є таємними. Йдеться про усе, що стосується речового майна, харчів, паливно-мастильних матеріалів та інших товарів, які не мають відношення до зброї. Це зроблено для того, щоб і журналісти, і громадськість змогли побачити звіт про закупівлю.

На думку заступника міністра економіки, такі зміни матимуть сильний вплив на ефективність витрачання грошей і запобігатимуть корупційним ризикам.

Мінекономіки, Бігун
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