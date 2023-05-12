Войти | Зарегистрироваться
07:12

суббота,
13 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Країни Євросоюзу знову звернулися до ЄК щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України

12.05.2023 / 18:27
Міністри сільського господарства п’яти країн-членів Євросоюзу знову звернулися до Європейської комісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це інформує польська агенція PAP із посиланням на лист міністрів.

За даними журналістів, листа до Єврокомісії підписали представники Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Саме до цих країн Єврокомісія нещодавно заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження. Заборону було запроваджено з 2 травня по 5 червня цього року.

Однак міністри у листі закликають продовжити тимчасову заборону імпорту з України, а також розширити її. Вони стверджують, що рішення Єврокомісії “можуть виявитися неефективними й недостатніми”.

За словами міністрів, заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортуються за контрактами, укладеними до 2 травня (тобто до набуття чинності постановою Єврокомісії). І це начебто може призвести “до численних зловживань”.

На думку авторів листа, існує ризик, що контракти без дати можуть бути оформлені на митниці, а митні органи не матимуть ефективних інструментів для перевірки та оскарження таких документів.

У зв’язку з цим міністри закликають Єврокомісію знайти юридично обов’язкове рішення й виправити цю ситуацію, а також підтвердити, що заборона імпорту чотирьох видів продукції з України діятиме до кінця 2023 року.

«Вони (міністри, – Ред.) потребують підтвердження з боку Єврокомісії, що з набуттям чинності нового регламенту про призупинення мита ще на один рік (про продовження безмитної торгівлі з Україною, – Ред.) набуде чинності й регламент ЄК, який продовжує превентивні заходи щодо чотирьох продуктів до кінця цього року», – пише видання.

Єврокомісія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 мая
11 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.